Picerni muda três no Atlético-MG O time do Atlético-MG que enfrenta o Fluminense nesta terça-feira, às 20h30, no Maracanã, terá três mudanças em relação à equipe que iniciou a partida contra o Internacional na última rodada do Brasileiro. O técnico Jair Picerni não poderá contar com o meia-atacante Rodrigo Fabri, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e com o zagueiro Adriano, vetado pelo departamento médico. No ataque, o jovem Rafael Lopes ganhou a posição de Márcio Santos e é o novo titular. Rafael Lopes entrou no segundo tempo do jogo contra o Inter e foi o autor da jogada que originou o gol atleticano. Com a suspensão de Rodrigo Fabri, Alex Mineiro volta a atuar como um legítimo atacante. "Vamos jogar no Maracanã como jogamos no final do jogo contra o Internacional, com o Alex e o Rafael lá na frente", anunciou Picerni. Gaúcho deverá ser o substituto Adriano na zaga e Juninho entra no lugar de Rodrigo Fabri. O empate por 1 a 1 com o Inter, no Mineirão, manteve o Atlético-MG perto da zona de rebaixamento. A equipe mineira, que está em 19º lugar, com 35 pontos, inicia diante do Fluminense uma seqüência de dois jogos fora de casa. No próximo sábado, encara o Atlético-PR, em Curitiba.