Picerni muda três no Palmeiras O técnico Jair Picerni decidiu mexer em três posições no time do Palmeiras para a partida contra a Ponte Preta, em Campinas, na quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No treino coletivo da manhã desta terça-feira, o treinador colocou o lateral Nenén, o meia Zinho e o atacante Dodô entre os reservas e promoveu Pedro, Adãozinho e Leandro para a equipe titular. O técnico disse que a decisão teve como base o desempenho do time no segundo tempo da partida de domingo, contra o Mogi, quando o Palmeiras venceu por 2 a 1. Com os três em campo, o Palmeiras melhorou e chegou à vitória. ?Temos que ter como referência, o futebol praticado no segundo tempo daquele jogo, quando fomos melhor e tivemos chances até para ampliar o marcador?, disse. Zinho recebeu a decisão de Picerni com certo desapontamento. ?Ele já tem sua base, formada no São Caetano (Adãozinho, Claudecir e Magrão). A gente tem que respeitar?, disse. ?A gente já sabia que esse ano não iria ser fácil. Logo na primeira partida caíram três, mas eu vou trabalhar e logo estarei de novo entre os titulares?, acrescentou.