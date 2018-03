Picerni não fala e já está ameaçado Irritado, o técnico do Palmeiras, Jair Picerni, não quis dar declarações à imprensa após a derrota para o Náutico, de virada, por 2 a 1, na noite deste sábado, no Recife. De acordo com declarações feitas em reserva por alguns jogadores, boa parte dos conselheiros que reelegeram o presidente Mustafá Contursi estão descontentes com o trabalho de Picerni. Nas três partidas da Segundona, o time de Parque Antártica empatou duas e perdeu uma. Visivelmente contrariado com o desempenho do time, o goleiro Marcos - único do grupo a dar declarações nos vestiários afirmou que começou a temer pela virada logo após o gol marcado pelo palmeirense Thiago. ?Falhamos porque deixamos o Náutico crescer no jogo", disse. "O Náutico não é time que se possa vencer por 1 x 0. Tínhamos que buscar o segundo gol com mais garra antes dos pernambucanos começarem o contra-ataque".