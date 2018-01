Picerni não mexe na equipe do Guarani O empate fora de casa com a Inter de Limeira, no domingo, deixou o técnico Jair Picerni insatisfeito com o Guarani. Ele acha que seu time desperdiçou boa oportunidade de vencer outro jogo no Campeonato Paulista. Mas, mesmo assim, adiantou que não fará nenhuma mudança para a partida contra o Crac-GO, quinta-feira, em Campinas, pela Copa do Brasil. "Será uma chance de ganharmos mais entrosamento, de um jogador se acostumar com outro", explicou Picerni, que repetirá a escalação pela terceira vez seguida. No jogo de ida com o Crac, em Goiás, houve empate sem gols. Com relação ao Paulistão, o Guarani continua numa posição intermediária, com 12 pontos, em 13º lugar. E terá a chance de somar pontos nas duas próximas rodadas, pois jogará em Campinas: domingo, contra a Portuguesa Santista, e no dia 13, diante do Atlético Sorocaba.