Picerni não quer saber de empolgação As três vitórias consecutivas do Palmeiras (contra Operário-MT, Guarani e Ituano) não iludiram Jair Picerni. O técnico, além de admitir que a equipe ainda erra demais, foi enfático ao reconhecer que, no momento, a conquista do título paulista não passa de um sonho. "Nem vamos entrar nesse assunto, por favor. Estamos muito longe disso, tem muita coisa que não está legal. O Palmeiras deve pensar diferente de anos anteriores, quando iniciava a pré-temporada sonhando com conquistas. Agora, as análises são feitas de jogo para jogo. A queda para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado mexeu com a estrutura do clube, e não são três vitórias que vão apagar o que aconteceu". Segundo o treinador, muitos jogadores estão errando passes seguidamente e outros apresentando deficiências em relação ao tempo da bola. "Não posso nem pensar em priorizar um futebol de qualidade. Por tudo o que cerca o Palmeiras, o importante a partir deste momento é vencer as partidas". Para fugir do discurso pessimista, Picerni exaltou o ambiente do Parque Antártica nos últimos dias. "Está sensivelmente mais leve. Os atletas estão de bem com a vida. Agora, vou trabalhar em busca de um melhor entrosamento". No entanto, nem todos os jogadores seguem a cartilha do treinador. Adãozinho, por exemplo, não enxerga muitas diferenças entre o Palmeiras e as demais equipes grandes. "Não quero queimar etapas, mas se o time se classificar para as quartas-de-final do Campeonato Paulista, terá as mesmas chances de conquistar o campeonato que São Paulo, Santos e Corinthians. Estamos ganhando conjunto a cada dia. No momento, reconheço que o time não está dando espetáculo para a torcida, e sim atuando em busca do resultado. Mas o grupo está determinado, e isso é fundamental." O meia Pedrinho atribui a boa pontuação do time à tranqüilidade que o grupo está tendo para se entrosar. "Felizmente a torcida não está pressionando. As coisas não serão fáceis, mas a conquista do título paulista jamais saiu da minha cabeça." Remanescente do grupo que levou o Palmeiras para segunda divisão, Muñoz pediu uma trégua a Jair Picerni. Prometeu não reclamar mais do esquema 4-5-1 implantado pelo treinador. "Não sou homem de fazer fofoca. Acatarei o que me for pedido. Se for escalado para jogar, ótimo. Se não for, saberei que algo está errado e tentarei melhorar." O atacante também afirmou que a equipe deste ano está melhor que a do ano passado. "A situação de grupo é diferente. Estamos mais tranqüilos com as últimas vitórias. Imagina se o time estivesse jogando bem e perdendo? A torcida não iria aceitar."