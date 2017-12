Picerni negocia sua saída do Palmeiras A saída de Jair Picerni deve ser confirmada ainda hoje pela diretoria do Palmeiras. Depois da eliminação na Copa do Brasil, na quinta-feira, com o empate por 4 a 4 com o Santo André, em pleno Palestra Itália, a situação do treinador ficou delicada no clube. Picerni teve uma reunião com a diretoria do Palmeiras na manhã desta sexta-feira, justamente para negociar sua saída. Alguns nomes de prováveis substitutos já circulam no Palestra Itália e o mais comentado no momento é Tite, que está desempregado.