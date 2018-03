Picerni nem liga para revolta de Zinho O desabafo do meia Zinho não sensibilizou o técnico Jair Picerni. O jogador denunciou que o treinador dá mais atenção ao volante Magrão e que não o levou para o jogo com o Vitória, em Salvador - quando a equipe palmeirense venceu por 3 a 1, mas foi eliminada da Copa do Brasil porque havia perdido a primeira partida por 7 a 2 - "porque não quis". Nesta quinta-feira, no aeroporto de Cumbica, o treinador do Palmeiras esbanjou ironias ao comentar o assunto. "Ele quer fazer um braço-de-ferro comigo? Pois ele que sabe. Estou bem preparado fisicamente e se precisar posso até dar voadoras", afirmou Picerni, com um sorriso sarcástico e mostrando o "muque" para provar que está forte. O treinador sabe que está cada vez mais fortalecido no Parque Antártica. O presidente Mustafá Contursi não vai colocar nenhum obstáculo para liberar Zinho, que interessa ao Cruzeiro. Liberando o meia, Mustafá dará plenos poderes a Jair Picerni e diminuirá bem a sua folha de pagamentos. Com contrato até o final do ano, Zinho ganha R$ 112 mil mensais. Jair Picerni saboreia a autonomia que Mustafá Contursi lhe deu para fazer as mudanças que quiser no elenco. Depois de dispensar Gustavo, Índio, Everaldo, Neném e Carlos Castro, agora pode se ver livre de Zinho, que, em péssima fase técnica, transformou-se num grande problema. E na opinião do treinador, o jogo de Salvador pode ser o símbolo de uma nova fase. "Foi um jogo importante para marcar a transição. A equipe que atuou em Salvador mostrou garra, determinação, tudo que um time tem de ter para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro", discursava o treinador, enquanto dava autógrafos para alguns torcedores que foram ao aeroporto . Picerni não esconde que tem uma enorme admiração pelo volante Magrão. Zinho disse que ele privilegia o jogador, que trabalhou sob o seu comando no São Caetano. O técnico não nega. "Após o treino de terça-feira, me avisaram que o Magrão também tinha sentido dores musculares. Mas quando eu perguntei se o Magrão queria me ajudar no jogo de Salvador, se ele poderia colaborar, ele não pensou duas vezes. E digo mais: o Magrão foi o melhor jogador em campo. Lutou muito, mostrou que tem coração." Sobre o lateral-direito Neném - que também o criticou plublicamente ao dizer que o time não tem um esquema tático definido -, o treinador foi curto e grosso: "Quando cheguei ao Palmeiras, o Neném estava numa lista de dispensas. Eu interferi, pedi para que o deixassem aqui. Se fiz alguma coisa de ruim para ele foi isso."