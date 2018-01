Picerni, o "alucinado" por vitórias Calça verde-escura, camisa verde-clara, cinto e sapatos beges. Havia certa ?elegância discreta? e muita alegria no palmeirense Jair Picerni, apresentado nesta segunda-feira, às 12h30, como novo técnico do Palmeiras. Também pudera. "Este é o degrau mais importante da minha vida", disse o treinador. Confiança também não faltou. "Um time como o Palmeiras não pode cair para a Segunda Divisão. E se cair tem de voltar em seguida. Não pode ficar mais de um ano. Se a gente disputar a Segunda Divisão, minha meta será subir com o Palmeiras. Vamos lutar firme pelo título dos outros campeonatos que disputaremos." Leia mais no Jornal da Tarde