Picerni: "O Palmeiras aprendeu a lição" Para o técnico Jair Picerni, a goleada deste sábado no Palestra Itália pode ficar como um exemplo de como o Palmeiras deve se portar na Série B. Ele acha que, ao contrário dos empates contra o Santa Cruz e o CRB, o time mostrou determinação o tempo todo. ?Aprendemos no jogo contra o Santa Cruz, quando eu pensava que iríamos sair de lá com uma vitória e tomamos gols aos 47 do primeiro tempo e aos 43 do segundo. Série B é assim, às vezes só a técnica não resolve. O adversário come a grama, vai na canela e acaba conseguindo o resultado na vontade?, disse o treinador. Para ele, o resultado não aconteceu pela fragilidade do Mogi Mirim, mas pela aplicação do Palmeiras. ?O time teve vontade, pegada e entrega total nos 90 minutos, tanto é que marcamos os gols no final. E os jogadores que estavam no banco de reservas e entraram mantiveram o ritmo. Querer jogar é isso que os jogadores fizeram hoje.? Picerni acha que a vitória pode ser um ponto importante para o Palmeiras no campeonato. Para o próximo jogo, sábado, contra o Botafogo, ele poderá contar com Magrão desde o começo do jogo e com a volta de Daniel, que cumpriu suspensão. Terá a semana inteira para escolher uma dupla de ataque. Vágner parece garantido e Thiago Gentil e Muñoz disputam a outra vaga.