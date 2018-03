Picerni ouve torcida e mantém garotos A Mancha Verde escalou o time do Palmeiras para o jogo deste sábado, às 20h30, contra o América (RN), no Parque Antártica, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Atendendo às exigências da uniformizada ? que em várias manifestações deixou claro que quer a escalação dos garotos formados nas categorias de base do clube ?, o técnico Jair Picerni confirmou as presenças do zagueiro Alceu, do meia Anselmo e dos atacantes Edmilson e Vágner para partida contra a equipe de Natal. Será a primeira vez que o time palmeirense vai atuar no Palestra Itália depois da humilhante goleada por 7 a 2 que sofreu para o Vitória, dia 23 de abril, que resultou na eliminação da Copa do Brasil. Como quer o apoio dos torcedores, o treinador resolveu fazer uma reformulação radical na equipe. A vassourada não poupou nem o volante Adãozinho, um dos preferidos de Jair, que o trouxe do São Caetano. Riscado da equipe, Adãozinho pode se transformar no novo desafeto do técnico. No jogo de quarta-feira em Salvador (quando o Palmeiras derrotou o Vitória por 3 a 1), Adãozinho foi susbtituído no início do segundo tempo pelo garoto Corrêa e saiu de campo irritadíssimo. Nesta sexta-feira, correu separado dos demais jogadores na Academia de Futebol e no final do treino foi embora sem falar com os repórteres. Questionado se iria escalá-lo, Jair Picerni optou pela ironia. ?O Adãozinho? Vou escalá-lo sim, só que no banco de reservas ao meu lado.? Outro que começa a perder espaço com Jair Picerni é o zagueiro Denis. Semana passada, o jogador esteve em várias listas de dispensas. Só não foi embora porque o trenador ainda não tinha um zagueiro de confiança para colocar na posição. Como o clube conseguiu fechar a contratação de Daniel ? que, como o lateral-esquerdo Lúcio e o meia Elson, só não vai estrear porque não teve a sua documentação regularizada na CBF ?, o técnico sentiu-se confiante para sacá-lo da equipe e dar uma chance ao garoto Alceu. Thiago Gentil também caiu em desgraça com o técnico. Influenciado pelo meia Zinho ? que acusou o treinador de persegui-lo e pediu rescisão de contrato ?, o atacante também fez pesadas declarações contra o técnico e recusou-se a viajar para Salvador, alegando contusão. Nesta sexta-feira, o jogador fez questão de mostrar um bom comportamento durante o treino e depois procurou os repórteres para avisar que estava ?tudo bem? entre ele e o comandante do grupo. Mas Jair não parece disposto a perdoar o que o atacante disse a seu respeito. ?Não é só porque o Thiago disse que já conversou comigo que está tudo bem. Ainda tenho de conversar com o médico sobre a situação dele?, afirmou. Para não viajar a Salvador e fugir do jogo com o Vitória ? em que o Palmeiras precisava vencer por uma diferença de seis gols para conseguir a vaga ?, o atacante alegou dores musculares. Dando sinais de que não tem mais confiança em Thiago Gentil, Jair vai escalar o ataque palmeirense com dois garotos: Edmilson e Vágner. Na lateral-direita, o treinador promove a estréia de Alessandro, contratado ao Flamengo.