Picerni: Palmeiras joga como time amador Jair Picerni está encantado com a produção do Palmeiras. Após três vitórias consecutivas na segunda fase da Série B diante de Santa Cruz, Brasiliense e Sport, deixou de lado o cuidado com que costuma avaliar as chances da equipe e abriu o coração, comparando o grupo a uma "equipe amadora". Com nove pontos, o time volta a campo sábado, 16h, contra o Sport no Parque Antártica. Uma vitória garante matematicamente uma vaga para o quadrangular decisivo. "O grupo está tendo um comportamento amadorístico, mesmo sendo composto de profissionais. A vontade de vencer está sendo colocada acima de tudo. Esse é o espírito da Segunda Divisão, que o Palmeiras, felizmente, aprendeu a disputar." A fisionomia do treinador está bem menos carregada em relação a semanas anteriores. Mas nem a perspectiva de que o time se classifique antecipadamente para as finais o ilude. "Lembro que depois da partida contra o Sport na fase de classificação, o Hélio dos Anjos (técnico do time pernambucano) afirmou que chegaria o momento em que as equipes mostrariam seu verdadeiro potencial. Agora, depois da nossa vitória sobre o time dele por 2 a 1, sábado, eu bem que poderia estar falando grosso, contando vantagem. Mas aqui todo mundo vai ficar quieto. Traçamos um plano e vamos segui-lo à nossa maneira, sem alarde." Picerni não quer nem ouvir falar de um possível relaxamento da equipe após três resultados positivos. "A pressão aqui jamais vai deixar de existir. Tudo se resume a trabalho, trabalho, trabalho. Quero que a concentração seja mantida em seu ponto máximo. Mas aproveito o momento para convocar novamente a torcida a lotar o Parque Antártica no sábado. Vamos fazer uma grande festa, procurar vencer o Sport." O medo de que uma reviravolta aconteça e a equipe venha a ter problemas para se classificar parece ainda atormentá-lo. Aos repórteres que tentam induzi-lo a pensar que o time está próximo da Primeira Divisão, o recado é direito. "Falta muita coisa. O mata-mata ainda não terminou. Não encontramos o caminho, muita coisa pode acontecer. Veja o exemplo do jogo de sábado, em Recife. Houve de tudo, invasão de campo, tentativa de agressão. Até um rádio de pilha foi atirado na minha cabeça. Aliás, acho que a CBF deveria fazer um relatório sobre tudo o que ocorreu na Ilha do Retiro. Mesmo assim, esse clima de guerra não será transportado para o próximo jogo, eu garanto." A delegação passou por apuros na capital pernambucana. Os jogadores chegaram a ser alvo de pedras, mas ninguém se machucou. "Encontramos um clima totalmente adverso, bem diferente da semana retrasada, quanto enfrentamos o Santa Cruz em Recife. Tentaram comparar uma partida de futebol entre duas equipes a uma guerra", afirmou Magrão. O volante confessa ter ficado assustado com o que viu. "Nem em campeonatos amadores eu havia presenciado tanta bagunça. Mas a partida valeu porque mostrou que o grupo está tornando fáceis situações que poderiam ser mais complicadas. O segredo é manter a linha de humildade. Mas vocês viram o que o Vágner e o Edmílson estão jogando?" O treinador será obrigado a modificar o time titular após três partidas. Com a expulsão de Leonardo em Recife, Gláuber deverá formar a zaga ao lado de Daniel. Picerni lamentou a substituição forçada. "O Leonardo está subindo muito de produção e acabou entrando de gaiato no lance em que o Ricardinho do Sport recebeu o cartão vermelho. Mas o espírito de coletividade está cada vez mais presente."