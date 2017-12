Picerni pede agilidade para a diretoria Jair Picerni bem que tenta despistar, mas está temeroso com a possibilidade de perder dois titulares e um reserva na reta final da Série B por causa da convocação da seleção sub-20 para o Mundial dos Emirados Árabes Unidos. ?Não tem essa de seleção. Só estou pensando no Sport?, afirmou o técnico do Palmeiras, em tom até agressivo, após o treino desta segunda-feira à tarde. Em seguida, porém, Picerni admitiu que, se a diretoria do clube não se mexer, a situação do time pode se complicar. Com a experiência de quem já comandou seleção olímpica ? nos Jogos de 1984 ?, o treinador sabe como funciona a CBF. Por isso, alerta que é preciso definir com antecedência a situação de Vagner, Diego Souza e Glauber, se forem mesmo convocados. ?Não adianta negociar depois que sai a convocação porque aí é difícil liberar?, avisou o treinador, medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles. Os jogadores e seus respectivos empresários preferem não se intrometer no assunto e deixar a negociação por conta do presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, e da CBF, Ricardo Teixeira. Eles entendem que tanto a final da Série B como o Mundial são interessantes para divulgar a carreira e valorizar o passe. O diretor de Futebol do Palmeiras, Mário Giannini, não quis dar entrevista nesta segunda-feira, mas em ocasião anterior declarou que o clube não iria se manifestar até que a lista dos convocados fosse divulgada. Pois é exatamente essa a atitude que Picerni não recomenda. Enquanto isso, prepara o time para o jogo contra o Sport, quarta-feira, no Palestra Itália, prevendo a necessidade de adaptações no meio-de-campo com a provável substituição do suspenso Diego Souza por Adãozinho. ?Vamos ter de fazer algumas mudanças porque o Adão é destro e o Diego, canhoto?, observou Picerni. Adãozinho, no entanto, não teme dificuldades. ?Joguei de segundo volante um bom tempo com o Picerni e é a posição em que tenho mais facilidade.? A boa notícia veio do médico Vinícius Martins de que não foi constatada lesão grave na coxa direita de Baiano. Com isso, o lateral tem chance de jogar e evitar novas alterações na equipe. Já a respeito de Pedrinho, o médico ressaltou apenas que o jogador tem lesão em um nervo próximo do joelho direito.