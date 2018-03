Picerni pede contratação de 3 reforços Perto da estréia no Campeonato Brasileiro, dia 21, diante do Atlético-MG, o Palmeiras ainda não ganhou reforços. Ao contrário, está perdendo o volante Adãozinho, em negociação com o Fluminense, e o lateral-esquerdo Marquinhos, que pode ir para o Atlético-MG. O técnico Jair Picerni se reunirá com o presidente Mustafá Contursi na sexta-feira, quando apresentará lista com nomes com os quais gostaria de contar. ?Precisamos de três reforços?, revelou o treinador. ?Pelo que é o Brasileiro e pelo que aconteceu aqui neste início de ano, sem reforços preocupa, complica. E seria fundamental começar com a base formada.? O técnico não revela nomes. Mas elogia o lateral-esquerdo Zé Carlos, do São Caetano. ?Um grande jogador?, reconheceu. O problema é que o atleta renovou contrato por um ano a pouco tempo. Já o atacante Jardel está descartado. ?Foi oferecido, mas houve um enrosco no sentido financeiro?, explicou Picerni. ?Trazer jogadores de fora do Brasil é complicado?, concluiu.