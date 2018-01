Picerni pede contratação de atacante alto O técnico Jair Picerni contrariou os quase 30 mil pagantes que lotaram o Parque Antártica neste sábado à tarde e avaliou o empate sem gols contra o Botafogo-RJ como um bom resultado. "Empatamos contra uma equipe do mesmo nível que a nossa. A torcida só está revoltada porque perdemos pontos para times de menor expressão como CRB e América-RN dentro de casa. Hoje o jogo foi igual, mas tenho que reconhecer que, ao contrário de outras partidas, quando sempre criamos pelo menos cinco chances de gol, nosso aproveitamento ofensivo deixou a desejar." Em seguida, Picerni voltou a pedir à diretoria a contratação de um atacante de estatura elevada. "Está faltando um homem alto que possa aproveitar os cruzamentos efetuados pelos laterais. Temos homens rápidos no elenco, mas a disputa da Segunda Divisão exige um atacante com presença de área que possa definir pelo alto um jogo amarrado como este contra o Botafogo. Infelizmente, a diretoria nunca mais falou comigo sobre reforços. Mas a vinda de novos valores se tornou uma necessidade." O treinador admitiu que faltou organização ao seu time para furar a retranca botafoguense. "O time cruzou muitas bolas para a área mas não tivemos um homem de definição. No segundo tempo, com a entrada do Pedrinho, ficamos com seis homens ofensivos, mas a expulsão do Alessandro equilibrou as coisas. Infelizmente, perdemos um homem no momento errado. Isso não deveria ter acontecido." Os jogadores do Palmeiras que falaram após o jogo foram unânimes em reconhecer que o time esteve intranqüilo. "Cabe ao treinador avaliar a atuação da equipe, mas o Palmeiras não pressionou como deveria mesmo tendo um jogador a mais", desabafou Adãozinho. "O Botafogo alcançou o resultado que queria." Para o lateral Lúcio, o time terá que corrigir vários erros durante a semana. "Repetimos as mesmas falhas da partida contra o CRB, há três semanas. Parece que o time quer fazer o gol de qualquer maneira e por isso entra no desespero". O atacante Muñoz, que entrou no segundo tempo, criticou a postura tática da equipe. "Com um jogador a mais, ficamos com o ataque muito forte mas perdemos a disputa no meio-campo. Acredito que pelo menos um dos três atacantes deveria ter recuado para dar mais consistência ao setor", reclamou. Irritado por ter entrado no final da partida, o meia Pedrinho preferiu reconhecer o esforço dos torcedores. "Eles mereciam um resultado melhor. Lotaram o estádio e em nenhum momento nos cobraram." MELHOR - O goleiro do Botafogo Max foi o nome do jogo. Sereno, passou tranqüilidade aos zagueiros pela ótima colocação e eficiência nas saídas do gol. Deixou o Parque Antártica elogiado não apenas pelos seus companheiros como também pelo goleiro Marcos, que reconheceu que sua atuação foi decisiva para o empate de 0 a 0.