Picerni pode barrar Zinho e Dodô Jair Picerni, técnico do Palmeiras, poderá realizar até três alterações para a partida desta quarta-feira à noite contra a Ponte Preta, em Campinas. ?Estou fazendo uma avaliação e vendo o que é importante para o time. Não tenho receio em alterar duas ou três peças, mesmo estando no início do campeonato. Se alguém sair agora, poderá se condicionar melhor e retornar nos próximos jogos?, disse. Picerni não falou em nomes. Deixou claro, porém, que ficou satisfeito com o rendimento de Adãozinho e Leandro, que entraram no segundo tempo, substituindo, respectivamente, Zinho e Dodô. ?Este Campeonato Paulista é de tiro curto e a equipe vai começar a se encontrar a partir da terceira rodada. Na estréia, tivemos só 25 minutos de bom futebol, quando reforçamos a marcação e alguns jogadores demonstraram mais pegada, mas não quero criticar ninguém.? Ameaçado de perder a posição, Dodô foi avaliado individualmente pelo treinador. ?Trata-se de um jogador muito técnico, mas que sentiu algumas dificuldades. Tem que melhorar sua dinâmica.? Dodô não falou nesta segunda-feira com os jornalistas, mas domingo deixou o Parque Antártica ironizando as cobranças da torcida. ?Não adianta. Posso marcar muitos gols que mesmo assim serei sempre vaiado.? Alheio aos comentários, Leandro confirmou que pretende se aproveitar da má fase do companheiro para ganhar um lugar no time. ?Marquei um gol na estréia e estou mais confiante. Aqui estou tendo espaço.?