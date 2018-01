Picerni pode desfalcar Palmeiras no Recife O Palmeiras pode enfrentar o Santa Cruz neste fim de semana sem a orientação do técnico Jair Picerni. O treinador não conseguiu se recuperar da forte gripe que também atingiu vários atletas do grupo. Segundo informações da diretoria do clube, se Picerni, que não participou de nenhum treino durante a semana, não se recuperar até esta sexta-feira, não irá viajar com a delegação para Recife. Neste caso, o técnico interino seria o assistente Fred Smania. Fred diz que não pensa na hipótese de o Palmeiras não contar com Picerni, mas admite que as condições do treinador na manhã desta quinta-feira não eram boas. ?Ele teve uma recaída e tinha dificuldades até para caminhar.? Mesmo assim, o técnico não deixou de ter sua influência no time. Sob sua orientação, o lateral Lúcio deverá ser o substituto de Marquinhos. ?Se o Jair vier, pode ser que testemos outras mudanças?, disse Smania. O assistente diz que, como funcionário e integrante da comissão técnica, seria capaz de assumir interinamente a função de técnico. ?Isso nunca aconteceu enquanto trabalhei com Picerni porque ele nunca ficou doente antes, mas acabei assumindo a função em períodos de troca de técnico no Rio Branco, na Ponte Preta e no União Barbarense.? Para Lúcio, a expectativa de ser titular é grande. ?Seria ótimo jogar na minha cidade?, disse o jogador, que é de Recife. O lateral garante que vai contribuir com a torcida palmeirense. ?A família é grande. Acho que dá para conseguir umas 15 pessoas entre tios e primos.?