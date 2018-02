Picerni pode dirigir clube português O jornal ?A Bola? publicou, neste domingo, que o nome do técnico Jair Picerni, do Palmeiras, é o primeiro da lista do Marítimo, da Primeira Divisão. O treinador ainda não recebeu convite. Picerni admitiu, após a derrota (4 a 2) para o Corinthians, que o time é limitado e disse que aguarda pelo menos quatro reforços. O técnico diz a amigos que está decepcionado com o nível do elenco.