Picerni pode dirigir seleção peruana O técnico do Guarani, Jair Picerni, está sendo cotado para dirigir a seleção do Peru, segundo informa nesta terça-feira a imprensa local. De acordo com o site "Peru.com" e o jornal ?La República?, os dirigentes peruanos passaram a cogitar o nome de Picerni depois de verem fracassar as negociações com Paulo Autuori - campeão nacional com o Sporting Cristal e considerado o preferido para ocupar o cargo. Autuori teria pedido salários muito altos para os padrões peruanos. Os dirigentes descartaram também os nomes de Paulo César Carpegiani e do argentino Ramóz Diaz - também por questões salariais. O peruano Juan Carlos Oblitas chegou a ser convidado mas não aceitou. Outra opção seria o argentino José Omar Pastoriza, mas os dirigentes teriam manifestado preferência para a contratação de Picerni. A cotação de Picerni subiu muito depois de levar o São Caetano à final da Libertadores da América neste ano. Antes disso, havia colocado o time em duas finais consecutivas de Campeonato Brasileiro. O novo treinador terá a missão de dirigir a equipe nas eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2006 e na próxima edição da Copa América, que será disputada em janeiro de 2004.