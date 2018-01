Picerni pode mexer no São Caetano Apesar de não querer mexer no time do São Caetano, o técnico Jair Picerni pode ser obrigado a fazer algumas mudanças para o jogo de domingo, contra o Vasco, no estádio Anacleto Campanella, pelo Torneio Rio-São Paulo. Afinal, três titulares (Dininho, Adãozinho e Anaílson) ainda se recuperam de contusão e são dúvida. O caso mais simples é do meia Adãozinho, que já voltou a treinar e deve jogar domingo. O zagueiro Dininho, com uma contratura muscular na perna esquerda, foi poupado dos últimos treinamentos. Já o atacante Anaílson ainda não está totalmente liberado pelos médicos e tem feito apenas trabalhos físicos. ?O time vem me agradando e não vejo motivos para fazer mudanças", já avisou Picerni, que, no entanto, testou algumas alternativas no treino desta sexta-feira caso haja desfalques. Para a posição de Anaílson no ataque a opção é Wágner e, na zaga, Serginho pode ocupar a vaga de Dininho.