Picerni põe Zinho na reserva A eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista fez a primeira vítima no time do Palmeiras. Depois dos treinos desta terça-feira, o técnico Jair Picerni escalou Pedrinho como titular para a partida contra o Operário-MT, nesta quarta-feira, no Parque Antártica, pela Copa do Brasil. Com isso, o meia Zinho, que foi vaiado na derrota por 4 a 2 para o Corinthians, vai para a reserva. O volante Magrão continua de fora, em tratamento da fratura em dois dedos na mão esquerda. Picerni já tem o time definido. Deverá jogar com Marcos; Nenén, Índio, Leonardo e Marquinhos; Adãozinho, Corrêa, Claucedir e Pedrinho; Muñoz e Thiago Gentil. O Alviverde precisa de um empate, já que no jogo de ida venceu por 1 a 0, com gol de Claudecir. Se passar pelo Operário, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Criciúma (SC) e Alegrense (ES).