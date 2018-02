Picerni prega técnica, garra e porrada A dramática e emocionante vitória do Guarani sobre o Crac de Catalão, por 2 a 1, quinta-feira, no Brinco de Ouro, deixou o técnico Jair Picerni empolgado. Não pela qualidade técnica mostrada por seus jogadores, mas pela garra e disposição apontadas como determinantes para garantir a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. "Se não dá na técnica, na base do futebol, então tem que ser na garra e até na porrada", disse o treinador, que também ficou entusiasmado com a participação da torcida. "Eram dois mil torcedores, mas o incentivo foi tão grande que pareciam 20 mil", concluiu. Outro motivo que deixou o técnico satisfeito é que ele poderá manter a mesma formação, pela quarta vez seguida, diante da Portuguesa Santista, domingo à tarde, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O time defenderá uma invencibilidade em casa de 11 jogos.