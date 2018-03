Picerni prevê o início da virada O técnico Jair Picerni chamou para si a responsabilidade de ajustar a sintonia entre jogadores, comissão técnica e diretoria além de afastar a má fase que ronda o Palmeiras, que em três jogos somou apenas dois pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mantendo sua rotina de apagar ?quatro incêndios por dia", o treinador encontrou uma maneira inusitada de rebater os boatos de que seu cargo estará em risco caso não obtenha uma vitória sobre o São Raimundo, sábado, no Palestra Itália. ?Olha, tenho avaliado e pelo que está acontencendo acho que a solução é Picerni e comissão." O técnico justifica a auto-promoção afirmando que "a fase da nhaca já foi" e sente no grupo condições de fazer uma boa campanha na competição - embora não tenha intenção de desprezar nenhum reforço. ?Acho que o time esta melhorando em termos de velocidade e marcação além de estar com uma pegada muito boa. O que está faltando é justamente o diferencial, que são os gols", avaliou Picerni. ?Estamos criando oportunidades, mas talvez por um pouco de ansiedade, especialmente dos mais jovens, estamos pecando na finalização. Precisamos empurrar a bola com mais velocidade para dentro", disse o técnico, cujo trabalho principal nesta quarta-feira foi melhorar a precisão dos chutes a gol. O passo seguinte foi trabalhar a motivação de alguns atletas, especialmente os que se sentiram mais ameaçados com as declarações do diretor de Futebol Fernando Gonçalves de que o Palmeiras ainda deve contratar um atacante e um meia. O técnico fez questão de ressaltar o bom trabalho do atacante Vágner, recentemente promovido das categorias de base. ?Ele tem tudo para ser um grande goleador." Para o treinador, o que falta ao jogador é dominar a ansiedade. Como? ?Com um trabalho bem feito nos treinamentos e conversa. Na reunião de terça-feira explicamos que a responsabilidade de todos é igual." Mesma língua - Outra preocupação de Picerni foi acertar o discurso entre diretoria e comissão técnica. Depois de uma série de declarações desencontradas com Gonçalves nos últimos dias - especialmente com relação a possível contratação do atacante França - o técnico chamou o dirigente para uma conversa. ?Temos de falar a mesma língua. O Fernando está há pouco tempo neste meio e resolvemos fazer uma reunião para acertar algumas coisas", diz o técnico que, ao mesmo tempo fez questão de ressaltar que o atual ambiente no clube é "espetacular". Apesar da declaração, o técnico sabe que a situação ficará muito difícil com um resultado sábado, em casa, que não seja a vitória. E usou uma de suas frases preferidas. ?Este é o jogo da vida", disse o treinador. Segundo ele, todo o time está motivado no objetivo de levar o Palmeiras a sair da segunda divisão. ?Estamos aqui para conseguir os resultados e não para satisfazer a vaidade de alguns", disse o treinador, em um recado velado aos desafetos.