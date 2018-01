Picerni programa trabalho duro em Extrema O Palmeiras fará cinco treinamentos em Extrema, em Minas Gerais, onde segue para se preparar para a fase final da Série B do Brasileiro. Na terça e quarta serão em dois períodos; na quinta, só pela manhã. Para o técnico Jair Picerni, há momentos em que os atletas são obrigados a abrir mão do contato com a família para pensar apenas no lado profissional. "É o momento de ficarmos todos juntos. Faz parte da profissão?, disse o treinador. Segundo Vágner Love, a saída de São Paulo agora é tão importante que, se fosse colocada em votação entre os integrantes do grupo, seria aprovada por unanimidade. "É concentração total. Mas nosso retiro não vai servir para nada se em campo não mostrarmos ainda mais garra e atenção", afirmou o atacante.