Picerni promete um Palmeiras agressivo O torcedor do Palmeiras pode esperar por emoções fortes nas próximas partidas do time na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Picerni garantiu que, em busca da vitória, sua equipe estará disposta a correr alguns riscos, como no jogo de sábado, quando venceu o América-MG por 3 a 0. "Você tem de arriscar sempre", defendeu o treinador, lembrando que, mesmo jogando fora de casa, adotou uma postura agressiva em campo. O técnico procurou não mostrar ansiedade com a possibilidade de a equipe, 5ª colocada na classificação, assumir a liderança da competição já na próxima rodada. "Nosso plano é ficar entre os três melhores", disse Picerni, que está satisfeito com os progressos do Palmeiras. "Temos o melhor ataque, a segunda melhor defesa. O plano que traçamos no início da temporada está começando a aparecer." Para o jogo contra o Joinville, no sábado, Picerni poderá contar com o volante Marcinho, o lateral Alessandro e o atacante Vágner, que cumpriram suspensão. O técnico vai esperar até quarta para saber se o goleiro Marcos conseguirá se recuperar da contusão na coxa esquerda. A situação é a mesma de Fábio Gomes, que voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo.