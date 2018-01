Picerni quer boca fechada no Palmeiras Com o início da segunda fase, o técnico Jair Picerni passou a tomar cuidados extras com a equipe. Fazendo jus ao seu estilo prático, o técnico está adotando duas novas políticas no grupo, que amanhã disputa contra o Brasiliense a liderança do Grupo C da Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo é a do "arroz com feijão". Fora dele é a de "zíper na boca". Picerni ainda não se conformou com a tentativa do meia Elson de fazer um lançamento de letra na vitória sobre o Santa Cruz por 3 a 1. Na seqüência da jogada, o meia Diego Souza não conseguiu alcançar a bola e o Palmeiras perdeu uma oportunidade de atacar o adversário. "Não se pode tentar meter bola assim", disse o treinador enquanto simulava o lance do jogo de sábado. "Não se pode querer inventar", resumiu. Para o técnico palmeirense, em uma competição com jogos muito disputados e de grande contato físico, como na Série B, não há espaço para a falta de objetividade. "Tudo tem de ser simples e bem feito", explicou Picerni, assumindo a postura "arroz com feijão" da equipe, apesar da perspectiva de enfrentar adversários tecnicamente superiores nesta segunda fase. Apesar da crítica, a permanência de Elson na equipe titular foi confirmada. Por outro lado, Picerni está tomando um cuidado especial com o discurso de seus jogadores. "É zíper na boca mesmo", explicou o técnico, que teme que qualquer palavra dos jogadores sobre o adversário seja interpretada como uma provocação ou atitude esnobe. "Não pode crescer a língua, que isso arrebenta", definiu o treinador palmeirense. Vágner parece ter entendido o recado. "Temos de falar pouco e jogar mais", disse o atacante. Segundo ele, Picerni explicou que qualquer declaração mais empolgada sobre a partida seguinte feita pelos jogadores pode ser o alvo de críticas no caso de a equipe sofrer uma derrota. Mas a "marcação" do treinador afrouxou quando o assunto foi a coreografia nas comemorações de gol. "Disso ele não falou nada", afirmou Vágner que promete continuar inovando caso volte a marcar contra o Brasiliense. O jogador explicou que as idéias das celebrações são criadas a partir do cotidiano. "Dependendo da brincadeira que rola entre a gente surge a idéia da coreografia. Muitas vezes combinamos na concentração ou mesmo no vestiário antes dos jogos", disse o atacante palmeirense, que tem 14 gols, um a menos que Waldomiro, do Remo, o artilheiro da Série B.