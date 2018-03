Picerni quer garantir vaga já no sábado O técnico Jair Picerni já avisou que deseja definir no próximo sábado, contra o Santo André, no Parque Antártica, a classificação do Palmeiras para as quartas-de-final do Campeonato Paulista. Ele acredita que, com mais três pontos, a vaga no grupo 2 estará garantida. Para isso, contará com time completo, já que estará de volta o goleiro titular Marcos, que não enfrentou o Oeste domingo devido a uma contusão no polegar da mão esquerda. "O momento é de atenção total. Estou aliviado pela vitória sobre o Oeste, mas temos uma prioridade aqui dentro, que é passar de fase. Por essa razão, não estou preocupado com nossa colocação na chave, já que o Paulista disparou na liderança (está com 22 pontos, seis a mais que o Palmeiras)", disse Picerni. Segundo o treinador, nem sempre será possível apresentar um futebol que agrade à torcida. "Nós trabalhamos em cima de objetivos aqui dentro. E o nosso agora é disputar as finais do Paulistão. Espero que, tão logo a vaga esteja garantida, eu tenha tempo para treinar mais a equipe." Quem tem motivos para comemorar é Pedrinho. O meia, que vem ganhando a confiança do técnico a cada partida e já marcou dois gols neste campeonato, acredita que ainda pode render muito mais. "Fiquei sete meses sem começar uma partida, mas jamais desisti de lutar. E agora, após essa seqüência de três jogos, me sinto muito bem." A única preocupação do meia palmeirense é com o número excessivo de gols que a equipe vem perdendo no Paulistão. "Esses gols perdidos poderão fazer falta no final", afirmou Pedrinho.