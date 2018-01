Picerni quer garantir vaga na quarta Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. É com essa filosofia que o técnico Jair Picerni procura mostrar para seus jogadores do Palmeiras a importância de vencer a Ponte Preta na quarta-feira, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Como o time precisa de apenas mais três pontos para garantir presença na próxima fase do Campeonato Paulista, a ordem é somá-los o quanto antes. "Não quero chegar na última rodada precisando de resultado", avisou o treinador. Picerni não fala, mas nas entrelinhas fica claro qual é sua grande preocupação. Quer evitar que uma eventual decisão na última rodada, contra o Rio Branco, faça os atletas relembrarem toda a pressão que sofreram no último Brasileiro, quando não conseguiram fugir do rebaixamento. Ele acredita que o fator psicológico possa influenciar negativamente o grupo. A expectativa é que, com a passagem à etapa seguinte assegurada, o clima se torne propício a ?ousadias?. "Vai ficar mais tranqüilo e teremos condição de impor novos objetivos", afirmou Picerni. Por enquanto, sua missão tem sido reforçar o lado emocional da equipe. Questionado se o elenco ainda está traumatizado, o treinador foi categórico. "É, está sim! Parece que jogaram uma bomba aqui", explicou. "Precisamos trabalhar melhor para colocar o Palmeiras no seu devido lugar." Treino - O volante Adãozinho sentiu dores estomacais e não treinou na manhã desta segunda-feira. Apesar disso, Picerni deve escalá-lo na quarta-feira. O zagueiro Índio se recuperou de torção no tornozelo esquerdo e já está liberado. A delegação viaja nesta terça para Campinas. "Apesar de o primeiro jogo ter sido adiado por causa da chuva e nós termos perdido tempo, vamos fazer a mesma programação", disse o treinador, lembrando do adiamento da partida com a Ponte. Já o goleiro Marcos não vê risco de novo adiamento. "Acho que agora vamos jogar mesmo que chova canivete", afirmou, descontraído.