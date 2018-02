Picerni quer o Palmeiras no ataque O técnico Jair Picerni quer inaugurar na partida contra o Criciúma, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, em Santa Catarina, uma nova fase na trajetória do Palmeiras. O treinador acha que chegou a hora de colocar o time no ataque, abandonando o esquema que privilegiava a marcação e a velocidade nos contra-ataques. Segundo ele, a Copa do Brasil é uma competição ?importantíssima? para o Palmeiras e por conta disso, quer a equipe ?arriscando um pouco mais no ataque?. Picerni disse que os treinos desta segunda-feira mostraram que há potencial. ?Acho que fizemos ontem o melhor treino desde que eu cheguei aqui. Em alguns momentos chegamos com 4 ou 5 no ataque, o que foi muito bom?, disse, entusiasmado. Para o jogo em Criciúma, o técnico deverá ter o volante Magrão. O jogador fraturou os dedos da mão esquerda, e deverá atuar com uma proteção de material semelhante ao plástico. A escalação do volante, no entanto, ainda depende de um parecer do comitê de arbitragem da CBF, que vai avaliar se a proteção pode ou não provocar eventuais danos a um adversário. Outra novidade do time poderá ser o centroavante colombiano Castro. Depois dedois meses à espera da regularização de sua documentação, o atacante espera fazer sua estréia no Palmeiras em Criciúma. Os zagueiros Denis e Gustavo, recuperados de contusão, estão à disposição do treinador e prontos para brigar pela vaga com Índio e Leonardo. A equipe ainda não está confirmada mas deve jogar com Marcos; Neném, Índio, Leonardo e Marquinhos; Adãozinho, Magrão, Claudecir e Pedrinho; Muñoz e Thiago Gentil.