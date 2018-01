Picerni quer Palmeiras ?agressivo? O torcedor pode esperar um Palmeiras agressivo, no estilo "quanto mais atacar, melhor", mostrando garra e voltando para seu lugar, que é a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Esses foram alguns dos compromissos assumidos pelo técnico Jair Picerni em sua apresentação como novo técnico da equipe. O treinador foi apresentado na tarde desta segunda-feira. "Este é o degrau mais importante da minha vida. Um degrau que tenho de subir", disse. Picerni, que se definiu como um "alucinado por vitórias" contou que sua ida para o Palmeiras - resolvida em três dias (de sexta-feira a domingo) - foi, de certa forma, planejada. O técnico porém, não abdicou de seu jeito descontraído para contar como elaborou seu projeto de assumir um clube de grande porte. "Minha esposa (Fernanda), teve uma participação muito grande. Há um ano e meio ela disse: ?Ô espertão, vamos se mancar, cair na realidade e voltar a trabalhar em um clube grande!? Balancei um pouco a cabeça e caí na realidade." O novo técnico do Palmeiras disse que seus últimos dias foram agitados. Além das propostas do Cruzeiro e do Flamengo, que recebeu durante sua passagem pelo Guarani, chegaram outras recentes do Internacional, da Portuguesa e das seleções da Arábia Saudita e do Peru. "Minha cabeça ficou um ?trevo? e não tive tempo para nada. Esta roupa que estou usando estava quase andando sozinha." Picerni afirmou que pretende contar com reforços mas pouco falou em nomes, com algumas exceções, como os volantes Magrão e Claudecir, com quem trabalhou no São Caetano. "Quanto ao Dininho (zagueiro do São Caetano), não só o Palmeiras como outros clubes querem contar com ele." Picerni disse que quer trabalhar com um grupo de 26 a 28 jogadores, dos quais quatro devem chegar ao Parque Antártica, entre eles um atacante. Perguntado sobre a necessidade de mudar o grupo para a Série B do Brasileiro, afirmou que, apesar das características da competição serem diferentes das da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, é possível manter a base, mudando apenas um ou dois atletas. Picerni afirma que sua prioridade agora é acertar o time na pré-temporada para o Paulista. A reapresentação será dia 2, quando começará a adotar sua filosofia "quanto mais atacar, melhor" Até lá, quer aproveitar as férias que não teve. O novo treinador do Palmeiras disse que, apesar da filosofia ser a mesma utilizada no São Caetano, nem tudo será semelhante ao time do ABC. "São situações diferentes, mas dá para dizer que o espírito de lutar para vencer durante os 90 minutos e jogar o maior tempo possível no campo do adversário serão os mesmos." Sobre o rebaixamento do time no Brasileiro, Picerni deixou o coração falar: "Vou dar uma de torcedor - não era para cair", disse. "Vou procurar corrigir os erros que aconteceram no ano que passou. A responsabilidade será de todos e o Palmeiras tem de voltar a uma realidade que não é essa que vive agora." Ele disse que vai aguardar as definições sobre a Série B para planejar. "De repente em um dia as coisas são de um jeito, no dia seguinte, de outro..." Ao ser perguntado se iria discutir contratações, respondeu em tom de gozação: "Eu não discuti com ninguém. Não me deixem nervoso!" Integrantes da chapa de oposição à eleição do Palmeiras aprovaram a contratação e o técnico será mantido em caso de vitória.