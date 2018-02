Picerni quer Palmeiras convincente Jair Picerni, há três meses técnico do Palmeiras, se diz preocupado. Em sua opinião, o time ainda não disputou uma grande partida na temporada. Acredita que a pressão pela má campanha tem contribuído e, principalmente, a reformulação feita pela diretoria no fim do ano, mas acha que já passou da hora de a equipe fazer um jogo convincente. Espera que seu desejo seja concretizado nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Criciúma, no Palestra Itália, pela Copa do Brasil. O confronto vale vaga nas oitavas-de-final e um empate por 0 a 0 ou uma vitória garante a classificação ao Palmeiras. "Chega uma hora em que nós temos de jogar bem, de fazer um grande jogo." De acordo com Picerni, a equipe teve bons momentos em algumas partidas, mas nunca conseguiu agradar durante os 90 minutos. Gostou da atuação do Palmeiras no primeiro tempo contra o Guarani, pela primeira fase do Campeonato Paulista, e diante do Corinthians, no primeiro confronto da semifinal, e do segundo tempo contra o Operário-MT, pela Copa do Brasil. "Precisamos recuperar a credibilidade total, temos de ganhar bem o jogo e satisfazer o público." Embora o 0 a 0 favoreça o Palmeiras, ninguém no clube fala em empatar. Todos acham arriscado tentar segurar o placar. A igualdade por 2 a 2 ou mais favorece os catarinenses, que foram acusados por Adãozinho de serem violentos. O goleiro Sérgio substitui Marcos, que está com a seleção. Zinho segue no banco e Pedrinho, apesar de não estar em grande fase, ganha mais uma chance. Picerni reuniu-se com o presidente Mustafá Contursi, que lhe prometeu reforços. Mas disse que não fará loucura. O atacante Edmundo continua em negociação. Caso a Portuguesa consiga uma liminar, na Justiça, que a inclua na Série A do Brasileiro, o Palmeiras exigirá a queda do Flamengo, que teria utilizado um atleta irregular em 2002. Caso isso não ocorra, vai brigar para também participar da 1ª Divisão.