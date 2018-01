Picerni rasga cartilha de Luxemburgo Aparecer de chinelo no saguão do hotel, falar pelo celular na hora do jantar, usar a camisa fora do calção e se misturar com pessoas de fora do grupo eram itens proibidos até pouco tempo atrás no Palmeiras, quando dirigido por Vanderlei Luxemburgo. A cartilha do treinador, muito rigorosa na visão de alguns atletas, ainda era utilizada até o fim do ano passado, após sua saída, com Flávio Murtosa e Levir Culpi, mas foi "rasgada" por Jair Picerni, atual comandante. Picerni, nos primeiros dias de trabalho de pré-temporada, no Sul de Minas Gerais, tratou de deixar os jogadores à vontade, como eles verdadeiramente gostam, e disse que, além da disciplina, só vai cobrar uma coisa: bons resultados dentro de campo. "Não os proíbo de muitas coisas, só falei a eles que sou alucinado pelos três pontos." O volante Claudecir, por exemplo, foi liberado, na noite de terça-feira, para falar aos hóspedes do Hotel Pousada Maracanã, em que a delegação está concentrada, a fim de promover sua campanha. Está vendendo camisetas e o dinheiro arrecadado será destinado a asilos, creches, hospitais. A primeira "bolada" será doada a dois asilos de Barra Bonita-SP, onde sua família vive. Dezenas de crianças e jovens acompanharam, atentamente, sua "palestra" numa das salas do hotel, por volta das 21 horas, e fizeram questão de contribuir. Nos tempos de Luxemburgo, fatos como esse eram raríssimos. "Acho que o astral dos jogadores e o ambiente estão melhores agora do que no ano passado, antes de sair para o São Caetano (após o Rio-São Paulo, em meados de 2002)", comentou Claudecir. "O Jair gosta de trabalhar bastante o lado psicológico, gosta de motivar o grupo." Embora não afirmem publicamente, muitos jogadores não suportavam as exigências de Luxemburgo. Ninguém mais é obrigado a andar uniformizado. Os jogadores passeiam pela concentração com a roupa que acham melhor e não têm nenhuma restrição quanto à utilização de chinelo ou camiseta para fora da calça. "Hoje em dia, os jogadores estão mais conscientes, são mais disciplinados", opinou o meia Zinho, elogiando o procedimento do chefe. Autógrafos, fotos e bate-papo entre os atletas e o restante dos hóspedes do Pousada Maracanã são ocorrências normais no atual elenco do Palmeiras. Zinho, por exemplo, brincou com um garoto que lhe pediu autógrafo. Picerni fez o mesmo com um menino, que, de presente de aniversário, pediu para tirar uma foto do seu lado. O ambiente do grupo está voltando ao normal, depois de um turbulento ano de 2002, com briguinhas, trocas de críticas e o péssimo desempenho da equipe em campo. "Esse tipo de concentração, em que a delegação se mistura com pessoas normais, é legal, você não se sente um prisioneiro, pode jogar boliche, pescar, conversar com outro tipo de gente", opinou o goleiro Marcos. "O tempo passa muito mais rápido." O hotel do Palmeiras está aberto ao público. Os jogadores, por exemplo, dividem a piscina com os turistas e não se incomodam com isso. Luxemburgo sempre preferiu levá-los a lugares isolados, sem a presença de alguém que não fosse da delegação. De acordo com o treinador, os atletas se mantêm mais concentrados em ambientes menos agitados. Na manhã desta quarta-feira, o elenco fez musculação e foi liberado antes do almoço. Thiago Matias e Neném aproveitaram o tempo para pescar. "Consegui pegar um monte de minhocas para poder pescar, mas peixe, que é bom, nada", brincou Matias. À tarde, treino pesado no campo do Colégio São José. A idéia da comissão técnica é que os jogadores entrem o mais rápido possível em forma. Como de costume após as férias, a maioria voltou acima do peso.