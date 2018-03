Picerni reage a críticas de Elson O técnico Jair Picerni reagiu com irritação à reclamação do meio-campo Elson, que ficou na reserva na partida do Palmeiras nesta quarta-feira à noite, contra o Goiás, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. ?Aqui não tem gostar ou não gostar. Nós lutamos pelo resultado. O resto é conversa mole?, disse o treinador, logo depois da partida, que terminou empatada por 1 a 1. Picerni decidiu de última hora colocar Diego Souza no time. ?Ele me falou que eu iria jogar apenas no aeroporto. Foi uma surpresa para mim?, disse.