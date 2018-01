Picerni reclama do adiamento do jogo O técnico Jair Picerni, do Palmeiras, não escondeu sua irritação pelo cancelamento do jogo contra a Ponte Preta, que seria realizado nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O confronto foi transferido para o dia 19 de fevereiro. Para ele, está "faltando respeito com os profissionais e com os torcedores". Picerni também lamentou muito por seu time ficar na expectativa do jogo por 48 horas. Afinal, a partida com a Ponte estava marcada inicialmente para quarta-feira, mas a briga entre as tevês levou a Federação Paulista de Futebol a adiá-lo para o dia seguinte. Aí, a chuva atrapalhou. ?Pela manhã eu pedi ao (diretor Sebastião) Lapola que definisse a situação até o começo da tarde. Assim, a gente já voltava para São Paulo", contou Picerni, lembrando que toda a programação já tinha sido alterada. Na quarta-feira, o time treinou no centro de treinamento do ex-jogador Careca, em Campinas, e os jogadores só foram jantar às 22 horas. Lapola não concordou com o cancelamento da partida, dizendo que o clima estava bom para o futebol. "Choveu um pouco de manhã e depois parou", disse o diretor. Na verdade, a chuva parou apenas no final da tarde. Picerni, porém, acha que o seu time agora deve se concentrar somente no seu próximo adversário: o União Barbarense, domingo, às 17 horas, no Palestra Itália. O técnico disse também aguardar uma posição da diretoria com relação ao atacante Dodô, afastado por indisciplina. Mas faz alguns alertas, como se fossem condições para o retorno do atacante. "Aqui no Palmeiras é necessário trabalhar de bem com a vida e ralar muito". Segundo Picerni, Dodô não trabalhou com qualidade, não teve dinâmica e, por isso, não foi relacionado entre os titulares.