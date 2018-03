Picerni reforça defesa do S. Caetano O Palmeiras de hoje é uma equipe bem superior a que acabou eliminada da Copa João Havelange pelo São Caetano. Por conta dessa constatação o técnico do time do ABC, Jair Picerni irá mudar um pouco a tática para o jogo desta quarta-feira, pela Taça Libertadores, às 21h40, no Estádio Anacleto Campanella. O ataque continuará sendo o ponto forte, mas a atenção com a defesa será redobrada. "O Palmeiras é uma das equipes mais fortes da atualidade. Para evitar os avanços, teremos que reforçar a marcação. Já o derrotamos uma vez e temos condições de repetir o feito", garante. Picerni também admite que o "Azulão" perdeu velocidade com a saída de Adhemar, Claudecir, Japinha e Zinho. Problema agravados pela contusão de Esquerdinha e a expulsão de César, que amanhã não estarão em campo. Apesar disso, o técnico afirma que o aumento da experiência, o aprimoramento da técnica e a união do grupo superam as dificuldades. A versatilidades dos jogadores também conta. O lateral-direito Nelsinho, por exemplo, terá que substituir César, jogando pela esquerda, mas não vê problemas nisso: "Já atuei outras vezes nessa posição e me saí bem", assegura. Com o deslocamento de Nelsinho, o volante Fabinho continuará atuando de improviso na direita. Já o meia Ailton, recuperou-se de contusão, e está confirmado como títular. Com isso, Ênio, novo reforço da equipe , ficará no banco de reservas. Um dos mais confiante do time, é Wágner. Único remananescente do ataque que rendeu ao São Caetano a segunda colocação na João Havelange, o jogador espera marcar pelo menos um gol contra o Palmeiras. "Já tive essa emoção no Palestra Itália e agora quero repetir a experiência como apoio da torcida, dentro de casa." A partida deve ter um público aproximado de 26 mil pessoas.