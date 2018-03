Picerni sabe nesta 4ª se terá Vágner Love O técnico Jair Picerni espera receber nesta quarta-feira uma boa notícia dos médicos do clube sobre a situação do atacante Vágner Love, que sofreu uma contusão na coxa esquerda durante um treino da semana passada. "Espero que ele seja liberado e treine conosco." O jogador, artilheiro do Campeonato Paulista, vai passar por novos exames de ressonância magnética, que definirão a evolução de sua recuperação e se poderá enfrentar o Paulista domingo, em Araras. Ainda sobre o jogo, o técnico palmeirense aprovou a decisão da Federação Paulista de Futebol de transferir a segunda partida da semifinal do Estadual de Jundiaí para Araras. Picerni treinou o União São João em quatro ocasiões e conhece bem o Estádio Hermínio Ometto. "Tem vários tipos de grama e é bem semelhante ao do Palestra Itália. Além disso oferece conforto e segurança para o torcedor."