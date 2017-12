Picerni supera baixas e crê na salvação Bem ao seu estilo "cuca fresca", o técnico Jair Picerni considerou "normal" a dispensa de nove jogadores decidida pela diretoria do clube na segunda-feira, após o empate sem gols com o Vitória, domingo, em Campinas. Penúltimo na classificação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, o time paulista ainda mantém a esperança matemática de se livrar da Série B em 2005 e espera reagir diante do Palmeiras, sábado, no Palestra Itália. "Enquanto houver esperança, nós temos que lutar. Temos aí estes cinco jogos difíceis, mas vamos tentar as vitórias", prometeu Picerni, o único a comentar a limpeza do elenco. "Futebol é como uma empresa: quem não está indo bem, vai para casa". Com remotas chances de escapar do rebaixamento, os jogadores retornaram aos treinamentos nesta terça-feira cedo sob um clima constrangedor provocado pela atitude da diretoria. Nove jogadores foram dispensados sob a alegação de "falta de interesse", entre eles o veterano Viola, de 35 anos, artilheiro do time com 10 gols. Além dele, foram liberados: o lateral-direito Dida; os zagueiros Carlinhos e João Carlos; o volante Douglas; os meias Valdeir, Ailton e Luís Fernando; e o atacante Valdir Papel. Os ex-bugrinos vão se reunir com a administração do clube, nesta quarta-feira, às 10 horas, num hotel no centro da cidade, para rescindir seus contratos. Todos estranharam o fato de nem poderem ir até o estádio Brinco de Ouro. O time só deve ser confirmado após o coletivo previsto para quinta-feira. Sem Simão, suspenso com três cartões amarelos, e sem Dida, dispensado, alguém deve ser improvisado na lateral-direita. Talvez o zagueiro Gláuber. O volante Marcos Paulo, com uma lesão muscular, é dúvida e no ataque, na vaga de Viola, o garoto Evandro Roncatto é nome certo.