Picerni tem conversa reservada com Love O técnico Jair Picerni não quis comentar publicamente o assunto, mas não deixou ?passar batido? a divulgação de que o atacante Vágner Love passou a madrugada de quarta-feira em uma casa noturna. "O Jair chamou o Vágner e outros atletas para uma conversa reservada", deixou escapar Marcos. O conteúdo da reunião não foi revelado pelo capitão palmeirense, mas o goleiro acredita que houve alguma cobrança por parte do treinador. Marcos também aproveitou a oportunidade para falar sobre Vágner e deixar claro que a responsabilidade pela classificação do Palmeiras à final do Campeonato Paulista não deve ser colocada nos ombros do atacante, que nesta quinta-feira treinou normalmente. "Está certo que ele é um jogador importante e o artilheiro do time, mas a responsabilidade é de todos, cada um tem sua porcentagem na classificação", opinou o goleiro palmeirense. "Se o Palmeiras for para a final ou não, não é só culpa do Vágner." Questionado se havia conversado com o atacante, o goleiro afirmou não ter o hábito de se intrometer na vida pessoal de companheiros de equipe, até por entender que o entusiasmo pela vida noturna na juventude é normal. Segundo ele, muitas vezes quando um atleta mais experiente tenta conversar com um colega mais jovem sobre uma melhor condução da vida pessoal, acaba sendo mal interpretado e taxado de ?traíra? (mau-caráter). "Isso é uma responsabilidade do treinador", opina. Vágner Love à parte, toda a equipe do Palmeiras trabalhou duro no aperfeiçoamento dos chutes a gol. E o grupo realmente mostrou que precisa melhorar no fundamento. Nas atividades desta quinta-feira, quando os jogadores avançavam em dupla sem marcação, o aproveitamento da equipe foi inferior a 50%. William - Os médicos do Palmeiras adiaram a divulgação dos exames cardiológicos do meia-atacante William. Segundo informações da assessoria de imprensa, outros profissionais serão consultados antes de declararem publicamente qual a situação do jogador.