Picerni tem dois problemas no Guarani Na reapresentação do elenco do Guarani, na tarde desta segunda-feira, o técnico Jair Picerni recebeu notícias ruins. O zagueiro Juninho e o meia Héverton continuam entregues ao departamento médico e são dúvidas para o jogo contra o Corinthians, quinta-feira, no Brinco de Ouro, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. Juninho sente dores na panturilha direita e já tinha sido vetado pelos médicos momentos antes do jogo contra o Rio Branco, em Americana, vencido pelo Guarani, no sábado. A sua volta é esperada para suprir a ausência de Paulo André, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. Caso ele não tenha condições de jogo, a opção será Bruno Dias, de 19 anos, formado nas divisões de base do clube. Já Héverton tem sido poupado por reclamar de dores na virilha. Com a sua ausência, a opção seria o meia Cidimar ou o volante Roberto.