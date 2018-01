Picerni tem missão de ganhar em casa Satisfeito com a boa vitória do Palmeiras sobre o Guarani, em Campinas, por 2 a 0, o técnico Jair Picerni tem, agora, uma nova missão: a de tentar fazer o time jogar bem também em casa, no Palestra Itália, o que não vem ocorrendo desde o ano passado. "Esperamos que, depois de duas vitórias fora, o grupo esteja confiante para jogar bem também em casa. Talvez o Palmeiras não esteja jogando bem no Parque por causa da pressão, das cobranças da torcida", comentou o treinador, que ainda não definiu o substituto de Magrão, suspenso. O favorito é Muñoz. Na quinta-feira, o Palmeiras recebe o Ituano e tenta a segunda vitória em casa no ano. Jogou, pelo Campeonato Paulista, duas vezes no Palestra Itália. Derrotou o Mogi Mirim por 2 a 1 e perdeu para o União Barbarense por 4 a 2. De acordo com o goleiro Marcos, o Palmeiras precisa continuar jogando como ?time pequeno? para obter bons resultados. "O Palmeiras foi campeão no passado, tem tradição, mas esse grupo não ganhou nada ainda, é o grupo que caiu para a Segunda Divisão. Por isso, ao contrário de antigamente, não podemos falar que já ganhamos do Ituano, temos de atuar como time pequeno, com vontade, porque camisa não ganha jogo."