Picerni tenta dar esperança ao Guarani Acreditar nas vitórias. Este é o lema que o técnico Jair Picerni quer que os jogadores do Guarani adotem nas últimas quatro partidas do Campeonato Brasileiro, pensando em superar um obstáculo de cada vez. E isso tem que ser colocado em prática no sábado, contra o Botafogo, às 16 horas, em Niterói. Picerni vem trabalhando nos últimos dias o lado psicológico dos jogadores. Já foi assim no jogo contra o Palmeiras, quando o treinador usou recortes de jornais da capital que diziam que o Guarani seria goleado. Com isso, o time mostrou sua força e venceu por 2 a 0 no Palestra Itália. Embora a situação do Guarani esteja complicada, no penúltimo lugar do Brasileiro, com 43 pontos, Picerni ainda acredita que dá para escapar do rebaixamento. "O campeonato é muito equilibrado. O maior exemplo foi o fato do Guarani ter ganho do Palmeiras, no Parque Antártica. Não tem nada sacramentado", disse o treinador, tentando animar o grupo para as últimas quatro rodadas, quando enfrentará Botafogo, Figueirense, Grêmio e Paysandu. O lateral-direito Simão e o volante Careca, que não treinaram na última terça-feira, estão recuperados e foram confirmados pelo treinador no time titular. Em compensação, o zagueiro Tiago e o lateral-esquerdo Patrick estão suspensos e não enfrentam o Botafogo. Nenê e Adílio, respectivamente, devem ser seus substitutos.