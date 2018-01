Picerni testa mudanças no São Caetano O técnico Jair Picerni, do São Caetano, sem perder a sua tranqüilidade, garante que vai testar algumas mudanças no time diante da Ponte Preta, em jogo-treino marcado para esta quarta-feira, às 15h, em Jarinu. "Vou testar alguns jogadores e também um pouco a parte tática", adiantou o técnico, que pretende usar todos os jogadores que estão à sua disposição. A prioridade, porém, são os mais novos reforços, como o lateral direito Júlio César, emprestado junto ao Botafogo de Ribeirão Preto. "Ele ainda não está no mesmo ritmo físico, mas deve participar de parte do treino", explicou Picerni, que tem Nelsinho à sua disposição. O lateral foi titular do time na Copa João Havelange, ano passado, e disputou o Campeonato Paulista pela Matonense. O elenco do São Caetano está concentrado em Atibaia, onde ficará até a véspera de sua estréia no Campeonato Brasileiro, dia 1º de agosto, diante do Bahia, em Salvador. O atacante Müller ainda não está à disposição do técnico, uma vez que trabalha a penas fisicamente. Ele, no entanto, é presença certa contra o Santos, em amistoso marcado para sábado, na Vila Belmiro. Como fez no último jogo-treino, diante do Guarani, Picerni deve usar duas formações, uma no primeiro e outra no segundo tempo. Para pegar a Ponte Preta, o time deve começar jogando com Sílvio Luis; Nelsinho, Daniel, Serginho e Bill; Simão, Esquerdinha, Márcio Griggio e Aílton; Wagner e Magrão.