Picerni vai discutir renovação de contrato O presidente palmeirense Mustafá Contursi tem reunião marcada com Jair Picerni para renovar o contrato do treinador. O técnico admite ficar mais um ano, desde que a proposta supere a do Shimizu S-Pulse, do Japão. Se o acordo não for fechado, Cuca, hoje no Goiás, é o nome mais forte para ocupar o cargo. A prioridade de Contursi é acertar com Picerni na reunião prevista para segunda-feira. Não será fácil. Dirigentes do Shimizu estão no Brasil e acenam com uma oferta que alcança US$ 700 mil por ano (cerca de R$ 2,1 milhões) e mais prêmios por conquistas. O técnico recebe pouco menos de R$ 100 mil por mês no Palmeiras (R$ 1,2 milhão/ano). No futebol japonês, receberia R$ 1 milhão a mais que no Parque Antártica. ?Não recebi proposta do Japão. É tudo especulação. Depois de roer o osso, chegou a hora do filé. Quero ficar no Palmeiras. O time é bom. Com três reforços, tem todas as condições de fazer bonito na Primeira Divisão?, revelou Jair Picerni. Enquanto Contursi negocia com Picerni, conselheiros de uma ala forte e influente na presidência já elegeram outro treinador. Cuca, sucesso no Goiás, é um consenso. No domingo, um dia depois de o Palmeiras voltar à Primeira Divisão, esses conselheiros, em um almoço no Parque Antártica, concluíram que Cuca seria o herdeiro natural de Picerni em 2004. E que levariam o nome do jovem treinador ao presidente Mustafá Contursi. ?Não recebi nenhuma proposta oficial do Palmeiras, apenas consultas?, revelou Cuca, nesta segunda-feira, em Goiânia. ?Mas não nego o desejo de trabalhar em São Paulo.? O contrato de Cuca com o Goiás acaba na última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 14 de dezembro. Ele recebe R$ 50 mil/mês. Seria um técnico bem mais barato que Jair Picerni. Depois de definir o treinador que comandará o time em 2004, Mustafá vai pensar nos jogadores. Diego Souza, Alceu e Vágner estão garantidos até 2006. Os contratos de Lúcio, Elson e Baiano vencem no final de dezembro.