Picerni: vitória vale mais que título O confronto contra o Corinthians, na semifinal do Estadual, está sendo encarado pelo Palmeiras como mais importante até que a conquista do campeonato. "Vai ser a consagração de todo um trabalho. Bater o maior rival da equipe seria sim uma prova de que tudo o que fizemos até aqui deu resultado", disse o técnico Jair Picerni. Mais importante até que o título? "Bom, a classificação colocaria a gente na final e isso já seria uma baita vitória", desconversou o treinador. Picerni, com inúmeros problemas para definir o elenco, se mantém otimista, mas não esconde, no entanto, que não está nada satisfeito com os constantes desfalques na equipe. Além de Claucedir e Pedro, expulsos contra o São Caetano, outro que não deve jogar é Magrão, contundido - encostou em Neném no treino de segunda-feira e acabou fraturando dois dedos da mão esquerda. A provável ausência do volante tirou Picerni do sério. "Mas rapaz, foi uma infelicidade absurda, eu nunca vi nada parecido com isso." Momentos antes da partida de amanhã à noite, Magrão será avaliado pelo departamento médico do clube e só poderá atuar, alguns minutos apenas, se não estiver sentindo nenhuma dor. Para substituir Magrão, que com certeza não joga 90 minutos, o escolhido foi Everaldo, lateral-esquerdo de origem mas hoje improvisado como volante. Outra novidade no time é a confirmação de Thiago Gentil como titular ao lado de Muñoz no ataque. O treinador, assim como a maior estrela em campo pelo Palmeiras amanhã, o goleiro Marcos, reconhecem o favoritismo do Corinthians, mas acreditam ainda na superação do time. "No clássico, o jogador corre mais, se esforça um pouquinho mais, e agora não vai ser diferente. A gente vem trabalhando para isso e vamos entrar em campo de igual para igual, claro", comentou Picerni. "Clássico é clássico. Tem de ter um pouco de sorte e muita competência. Quem tiver isso, ganha", disse Marcos.