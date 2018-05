Pierre admite abatimento, mas fala em ficar no Palmeiras

O volante Pierre admitiu nesta segunda-feira que ficou abatido com o fim da campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Depois de liderar por 19 rodadas, o clube acabou em quinto lugar, fora até mesmo da Libertadores. Ainda assim, o jogador disse que pretende ficar na equipe, mesmo com a possível mudança de planejamento para 2010.

"Para nós, perder o título já seria uma decepção. Então ficar fora da Libertadores foi pior ainda. Mas eu tenho um contrato a cumprir, ainda restam quatro anos de duração e meu plano é ficar no clube", afirmou o jogador, que viu o aproveitamento do time cair justamente enquanto esteve lesionado - parou por dois meses devido a uma lesão no tornozelo esquerdo, quando estava no melhor da sua forma.

Pierre disse que se sente bem no clube paulistano, apesar dos problemas recentes com a torcida. Na semana passada, Vágner Love foi atacado em uma agência bancária próxima à sede do Palmeiras. "Eu fico com um pouco de medo, porque tenho família. Mas pretendo ficar", disse.

Para o jogador, a ausência do clube na Libertadores deve implicar uma série de mudanças nos próximos meses. "Com certeza vai haver mudança no planejamento, principalmente porque o time não vai jogar a Libertadores no ano que vem", disse.

TV ESTADÃO: 'Vai ser difícil dormir tranquilo'