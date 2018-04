Pierre aprova trabalho defensivo no clássico

O trabalho defensivo foi preponderante no empate em 0 a 0, neste domingo, entre São Paulo e Palmeiras, e o resultado foi justo pelo futebol apresentado pelas duas equipes, segundo Pierre. Para o volante palmeirense, os dois times evitaram se expor.

Veja também:

JOGO - Leia como foi São Paulo 0x0 Palmeiras

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"As melhores defesas se sobrepuseram, foi um jogo equilibrado, com as duas equipes buscando o resultado sem se expor demais. O placar foi merecido", afirmou o volante, ressaltando que, embora tenha saído mancando de campo, ele está bem fisicamente. "Estou normal, o cansaço é do jogo mesmo, foi um jogo truncado e duro demais, mas estou bem".

As duas equipes têm as melhores defesas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras com 19 gols sofridos e o São Paulo com 22.