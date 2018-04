Pierre chora e não é criticado por expulsão em Porto Alegre

O volante Pierre chorou muito no vestiário do Beira-Rio, após ser expulso nos minutos finais da derrota do Palmeiras para o Internacional, no último domingo. Ele pensava que a vaga na Libertadores seria impossível, e só se acalmou depois de saber da derrota do Cruzeiro para o Sport, no Recife. Veja também: Palmeirenses fazem juras de amor a Adriano Gabiru, do Sport Palmeiras faz protesto formal contra a arbitragem Sensibilizado, Caio Júnior disse que nem reprimiu Pierre pela expulsão. Destacou sua raça ao longo do ano e lamentou que ele desfalque o time contra o Galo. Para o lugar do volante, que concorre a uma vaga na seleção de craques do Brasileirão, Caio Júnior pode escalar Francis (o reserva imediato), recuar Martinez (para a entrada de Deyvid Sacconi ou Valdivia, se ele for absolvido) ou até improvisar o zagueiro David na cabeça-de-área - Gustavo, que cumpriu suspensão contra o Inter, volta ao miolo de zaga ao lado de Dininho. O atacante Edmundo, que levou quatro pontos no supercílio esquerdo após uma trombada com o zagueiro Sidney, do Inter, teve de ser substituído porque estava sangrando muito, mas tem presença confirmada na partida de domingo contra o Atlético Mineiro, no Palestra Itália. Ingressos Começa nesta quarta-feira a venda de bilhetes de cadeiras descobertas (R$ 50) e cobertas (R$ 60) para a última partida do Palmeiras no ano. No site http://www.futebolcard.com.br/ já está funcionando a venda para o setor Visa (R$ 49,50). Já as entradas de arquibancada estão esgotadas, por causa da promoção da Nestlé.