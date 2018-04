Pierre evita euforia, mas vê Palmeiras no caminho certo

A boa goleada sobre o Mogi Mirim por 5 a 1 deixou o volante Pierre esperançoso. Embora afirme que a equipe precisa evitar euforia, ele garante que a partida de sábado demonstrou que o Palmeiras está no caminho para esta temporada.

Veja também:

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

Diego Souza diz que sonha com artilharia do Paulistão

"É muito cedo para fazer análises. Foi apenas a primeira rodada e muita coisa vai acontecer. Os times estão melhorando na parte física e técnica", ponderou o volante, que completou 28 anos nesta terça-feira. "Mas o mais importante é que tivemos um comportamento tático muito bom. Fizemos a bola rolar e chegamos com facilidade no ataque. Já deu para perceber que a equipe está no caminho certo."

Decepcionado com o final da última temporada, quando o Palmeiras caiu de produção e sequer garantiu classificação à Libertadores, Pierre espera que o time consiga se reerguer. "Em 2009, falei que foi um ano jogado no lixo pelo o que aconteceu no final. Dessa vez, precisa ser diferente. O bom é que o futebol proporciona reviravoltas, e desejo muito que 2010 seja de títulos para o clube", afirmou.

Pierre também disse que não tem lugar garantido após a contratação de Márcio Araújo e a possível chegada de Edinho. "Não existe essa coisa de cadeira cativa. Se antes eu matava um leão por dia, agora vou ter que matar três", brincou o volante. "São dois excelentes jogadores, que possuem características diferentes, mas são muito voluntariosos. O Palmeiras só tem a ganhar com a chegada deles."