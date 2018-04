Pierre minimiza invencibilidade contra o Corinthians

O Palmeiras não saiu derrotado nos últimos sete clássicos que disputou contra o Corinthians, mas o volante Pierre minimiza a situação e não vê a equipe em vantagem por conta desses números. Dessas partidas de invencibilidade, o meio-campista ficou fora apenas do empate por 2 a 2, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2009.

"É uma marca significativa, sou sempre lembrado por isso, mas a verdade é que esses números não entram em campo. Cada jogo é uma história, e quando a partida começar, não existe essa coisa de tabu", afirmou Pierre, comentando a série de cinco vitórias e dois empates do Palmeiras contra o rival.

O volante admitiu que está ansioso para o clássico contra o Corinthians. "Quando eu cheguei no Palmeiras no início de 2007, a primeira coisa que ouvi dos torcedores é que tínhamos a ''obrigação'' de vencer esse clássico. Com o tempo, vi o sentimento que proporciona um clássico entre Palmeiras e Corinthians", disse.