Pierre treina no Atlético-MG e crê estar 100% no sábado O volante Pierre voltou a treinar nesta quarta-feira na Cidade do Galo. O jogador não havia participado da atividade de terça-feira, com dores musculares, mas a sua presença no treinamento desta tarde aumenta as chances de que ele possa estar presente no time titular do Atlético-MG, sábado, às 19h, contra o Figueirense, em Florianópolis, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.