Pikachu veste a 10 em treino e festeja chegada ao Vasco Sem dinheiro para grandes contratações, principalmente depois de cair para a Série B do Brasileirão, o Vasco até agora só anunciou um reforço: o lateral-direito Yago Pikachu. Ídolo no Paysandu, ele está no Rio para fazer exames médicos e avaliações físicas e usou a camisa 10 nas primeiras atividades em São Januário.